Cpi Cosenza: nella sede di Confcommercio il seminario di presentazione della nuova offerta formativa dell'Its Academy Tirreno

Mercoledì 30 ottobre, alle ore 9, nella sede di Confcommercio di Cosenza (viale degli Alimena, 14), il Centro per l’Impiego di Cosenza e l'Its Tirreno Academy di Fuscaldo presenteranno due nuovi corsi formativi e professionalizzanti di prossima partenza.

Da quattro anni, il Centro per l’Impiego di Cosenza, di concerto con la Regione Calabria, porta avanti una stabile collaborazione con il sistema degli Istituti tecnici superiori (ITS) della regione che erogano percorsi post-diploma per una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. I corsi ITS, infatti, sono realizzati in collaborazione con imprese, università, centri di ricerca ed enti locali per sviluppare nuove competenze in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico e per la competitività del territorio.

Questa proficua attività sinergica Cpi–Its, funzionale per una maggior qualificazione dell’offerta dei servizi pubblici per il lavoro verso i cittadini, si realizza in particolare nella promozione dell’offerta formativa terziaria professionalizzante, attraverso i corsi di tecnico superiore Its che mirano a formare profili di elevata specializzazione, fra quelli più richiesti nel tessuto economico territoriale e con le competenze teorico-pratiche necessarie per un pronto inserimento occupazionale.

Due i nuovi corsi in partenza che saranno presentati giorno 30 ottobre:

- tecnico superiore per la digitalizzazione e l’applicazione di tecnologie abilitanti nelle biotecnologie e nel biomedicale (area tecnici di apparati medicali e per la diagnostica medica);

- tecnico superiore per l’efficientamento, la produzione e la manutenzione di mezzi di trasporto e delle relative infrastrutture (area riparazione impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli).

Ad aprire la manifestazione sarà il presidente dell’ITS Tirreno, Carlo Migliori, che presenterà obiettivi ed opportunità dei percorsi formativi ITS. In quota Cpi interverranno Giovanni Cuconato, responsabile Centro per l’Impiego di Cosenza, per illustrare la complessa e consolidata rete di partnership con gli attori del territorio per quanto riguarda i servizi pubblici per il lavoro, sottolineando l’importanza dei percorsi formativi per una transizione consapevole dalla scuola al mondo lavorativo e i funzionari Sonia Brindisi, referente d’area per le politiche attive, e Serafino Perri, referente del servizio incontro domanda-offerta.

A margine della presentazione, gli stessi relatori presenti saranno a disposizione per domande e chiarimenti sulla nuova offerta formativa Its.