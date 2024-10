Rassegna stampa 29-10-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

In evidenza

-Ponti crollati e massi sulla strada nel Lametino, il borgo di Jacurso ancora isolato: si lavora anche di notte sulla Sp 280

-Calabria, un laboratorio criminale. L'analisi del procuratore Lombardo a Roccella

-Locri, si difende la presunta scafista Marjan Jamali: “Voglio giustizia, mio figlio sotto choc”

-Reggio, botte nel carcere “San Pietro”: unificati i due filoni processuali

Sanità

-Sanità territoriale a Catanzaro, muro contro muro sul futuro delle guardie mediche

-Girifalco, potenziamento dei servizi sanitari. L'impegno del commissario dell’Asp di Catanzaro

Cronaca

-Destagionalizzazione, l'appello da Reggio: “I lidi dovrebbero lavorare tutto l’anno”

-Il direttore del Mase in visita alle associazioni di Crotone: “Troveremo un accordo per la bonifica”

-“Rifacimento” del Supercinema Orchidea: ecco un altro... vulnus alla Reggio bella e gentile

-In casa con la droga... e un fucile: a San Marco Argentano scattano le manette