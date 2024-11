Rassegna stampa 02-11-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei principali titoli di Gazzetta del Sud-Calabria in edicola oggi:

- Medici cubani, la Regione Calabria spinge: l’ipotesi è di prorogarli fino al 2027

- Catanzaro, Umg in affanno dopo l’addio del prof Indolfi: gli altri corrono

- Sfruttamento del lavoro nel Catanzarese, gli incidenti sul lavoro nascosti per evitare controlli e sanzioni

- Nubifragio a Lamezia, l’Anas continua a lavorare senza sosta: l’obiettivo è riaprire la SS 280 prima di lunedì

- Crotone, l’Akrea si rafforza in vista di Natale: assumerà otto operai ex Akros

- Provincia di Vibo Valentia, Forza Italia vuole chiarezza. E intanto si prende tempo sul bilancio

- A Mileto il ricordo di Natuzza, la prossima «beata»

- Sanità a Cosenza, il Pd boccia il neo-promosso Occhiuto mentre partono le scuole di specializzazione

- Città unica tra Cosenza, Rende e Castrolibero: la presidente della Provincia invita a votare “Sì” al referendum

- Gestione degli impianti pubblicitari di Rende, esclusa la società “Pubbliemme”

- Corigliano Rossano, ennesima intimidazione a un imprenditore agricolo: recise cento piante

- Montalto Uffugo, ladri sradicano dal muro la cassaforte con oro e soldi