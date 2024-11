Longobucco, da metà novembre riparte il servizio di ortopedia

"Garantire il diritto alla salute anche nei comuni dell’entroterra e montani, penalizzati dalla distanza con i presidi ospedalieri del territorio può contribuire a frenare lo spopolamento dei centri storici. È per questo motivo che non possiamo non accogliere con soddisfazione la notizia che a partire da venerdì 15 novembre il Poliambulatorio di via S. Giuseppe tornerà ad ospitare una volta al mese le visite specialistiche di ortopedia". È quanto dichiara il sindaco di Longobucco Giovanni Pirillo che, esprimendo soddisfazione per questo risultato, coglie l’occasione per ringraziare il Direttore Generale dell’Asp-Cosenza Antonio Graziano per l’attenzione e la sensibilità. Lo specialista nominato per le prestazioni è Giuseppe Arturo Celestino, direttore dell’Unità Operativa Complessa del reparto di Ortopedia e Traumatologia dello Spoke di Corigliano-Rossano. Segretario aziendale dell’area medica dello Spoke di Corigliano-Rossano e Responsabile dell’area Jonica UIL-FPL, Giuseppe Arturo Celestino è originario di Longobucco.