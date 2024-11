Corigliano, in fiamme la colonnina di un distributore di benzina: pericolo scampato per due giovani

Si è rischiata una tragedia ieri sera a Corigliano dove una colonnina di benzina di una stazione di rifornimento è andata a fuoco mentre due ragazzi cercavano di fare rifornimento al proprio motorino. L'episodio è avvenuto nella piazzola di una stazione di via Nazionale allo scalo ausonico. Carbonizzato il mezzo e distrutta completamente dalle fiamme la colonnina della benzina. Per fortuna non si registrano feriti. Sul psoto i vigili del fuoco del distaccamento di Corigliano Rossano.