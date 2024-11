Referendum Cosenza-Rende-Castrolibero città unica, il Consiglio di Stato conferma il verdetto del Tar

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dai Comitati di Cosenza per il "no" alla Città unica contro il provvedimento del Tar della Calabria con il quale non era stata concessa una "sospensiva" del referendum consultivo sulla fusione di Cosenza, Rende e Castrolibero fissato per il primo dicembre prossimo. I ricorrenti erano rappresentati dall'avvocato Rossella Barbieri e i resistenti dagli avvocati Achille e Oreste Morcavallo e dai legali dell'Avvocatura regionale.