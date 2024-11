Ennesimo incidente sulla statale 106 a Corigliano Rossano: tre feriti

Ennesimo incidente sulla strada Statale 106 a Corigliano-Rossano, nei pressi del distributore GR. Per fortuna non ci sono vittime e si sono registrati tre feriti che, fortunatamente, non sembrano in gravi condizioni. A segnalarlo l’organizzazione di volontariato Basta Vittime Sulla Strada Statale 106.

Nel percorrere l'arteria è necessaria la massima attenzione. Presenti code e rallentamenti. Sul posto i sanitari del 118, le forze dell’ordine e SOCAS Soccorso Stradale