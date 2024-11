Donna grave dopo l'esplosione di un termocamino a Rossano

Una donna di 81 anni è rimasta ferita nell’esplosione di un termocamino nel Cosentino. E’ accaduto questa mattina nel quartiere San Michele di Rossano. Da una prima ricostruzione è emerso che, probabilmente, a causa di un malfunzionamento, all’improvviso è divampato un incendio nell’abitazione della donna che si trova nel centro storico di Rossano. L’anziana ha riportato gravi ustioni ed è stata immediatamente trasportata nell’ospedale di Rossano, dove è stato stabilito l’immediato trasferimento in un Centro Grandi ustionati. Le fiamme hanno danneggiato l’appartamento. Indagini in corso per accertare le cause dell’incendio.