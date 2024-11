Rassegna stampa 19-11-2024 edizioni Calabria

In evidenza -Alluvione nel Lametino, Jacurso resta ancora isolato. Sistemata una stradina di montagna -L’Alta velocità anche a Gioia Tauro. Pedà: “Non è alternativa a Rosarno” -Non si ferma l’emergenza siccità a Reggio, arriva la proroga per altri sei mesi -Choc a Platì, vandali a scuola: “È terrorismo sociale, chi sa chi è stato parli”. Allagate aule a danneggiate auto di docenti

CALABRIA -Autonomia differenziata, in Calabria affondo del governatore Occhiuto su Calderoli -Primo “sì” a Montecitorio alla proroga dei medici cubani in Calabria

Cronaca

-Reggio, ferimento al rione Ravagnese: il ruolo del clan dei “Ficareddi”

-Reggio, aggressione a moglie e cognata: condannati fratello e sorella di Villa San Giovanni

-Il sindaco di Crotone Voce annuncia in Consiglio la messa in sicurezza del Castello

-Il restyling del Ceravolo di Catanzaro si avvicina, in arrivo lo studio di prefattibilità

-Paola, raid di giovani scalmanati in pieno centro. I cittadini scrivono al sindaco

Politica

-Città unica Cosenza, istituita commissione elettorale dal Comune

Lo studio

-Qualità della vita, Cosenza arretra ancora: lavoro e redditi condizionano il benessere

L’incursione

-Carcere di Reggio, in sala colloqui gironzola... un topolino

Sanità

-.Ospedale Pugliese di Catanzaro, è allarme per la Chirurgia

-Castrovillari, le rette del ricovero dei malati di Alzheimer e delle demenze pagate dal Sistema sanitario nazionale

-Stilo è senza medico, gazebo in piazza per raccogliere firme