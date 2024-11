Omicidio nel Cosentino, meccanico trovato morto con il cranio fracassato nella sua officina: sentito il nipote

Giallo a Verbicaro, un anziano è stato trovato morto con il cranio fracassato. Un tragico e drammatico episodio che ha scosso ieri sera la piccola comunità nel cuore della Riviera dei Cedri. Ugo Lofrano, un meccanico di 74 anni, è stato rinvenuto senza vita all’interno della sua officina. Evidenti i segni di violenza che sono stati riscontrati sul suo corpo. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’uomo sarebbe stato colpito con un corpo contundente. Verosimilmente potrebbe trattarsi di una spranga. L’allarme è stato lanciato da alcune persone del luogo che avrebbero udito le grida e poi trovato a terra in una pozza di sangue il meccanico. Sarebbero quindi state avvertite in pochi minuti le autorità.

All’interno dell’officina ci sarebbe stato un violento alterco che ha quindi poi portato l’aggressore a colpire il 74enne. Si sta seguendo una pista precisa.

I Carabinieri della Compagnia di Scalea sono intervenuti prontamente sul posto, avviando le indagini per fare luce sulle dinamiche dell’accaduto.