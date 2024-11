Rassegna stampa 20-11-2024 edizioni Calabria

Catanzaro supera l’ennesima crisi idrica. Resta la paura per la condotta colabrodo Catanzaro, inchiesta sui software spia: dichiarati nulli gli atti su tre società Elezioni a Lamezia Terme, coalizioni in alto mare. Nessun passo indietro dai partiti Sito archeologico sotto la sede della Bper, il Comune di Crotone vuole rendere l’area fruibile Crotone, i reati di mafia del maxiprocesso “Glicine” verso la Corte d’Assise Il disastro della farmacia territoriale di Vibo Vibo, il killer pentito Fortuna indica gli armieri del clan

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Reggio Calabria, in dieci mesi la sede dei centri per l’impiego ad Archi

Reggio Calabria, arriva a stagione finita l’aggiudicazione dei tre chioschi

Reggio Calabria, l’agguato di Ravagnese deciso in un contesto di ’ndrangheta

Rosarno, una penale di 900mila euro se non si fa il cimitero al Bosco

NOI MAGAZINE

Su Noi Magazine la Giornata dell’Infanzia e Adolescenza con l’Unicef, le scuole solidali e l’arte contro la violenza di genere