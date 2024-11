Rassegna stampa 21-11-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Al Consiglio regionale della Calabria il centrodestra non ha i numeri: stop forzato per ReDigit e Arec. Passa invece la “legge omnibus”: 4 milioni al Lametino

Catanzaro, legge sull’Autonomia differenziata da riscrivere: i retroscena di Occhiuto e Loiero (ORE 11)

Palazzo “Scaccomatto” a Catanzaro, il nodo dell’acquisto: «Garantire il futuro di Catanzaro Servizi»

Imprenditore di Catanzaro estorto per decenni, condanna definitiva per tre imputati

Lamezia, disagi e lunghe code al Cup per via del sistema «saltato»

Disagi continui a Falerna per il sottopasso allagato

Vibo, polemiche anche sui tagli alla politica: scontro sulla destinazione dei “risparmi”

Città unica Cosenza-Rende-Castrolibero, l’accordo stretto tra Pd e centrodestra ratificato in Consiglio regionale: slitta la nascita

Al via a Cosenza i progetti di rigenerazione urbana

La Polizia municipale di Cosenza trasloca ai “Due Fiumi”

Fuga dal partito democratico di Corigliano Rossano, si dimettono in diciannove

Il Comune di Cassano cerca i famigliari di centoundici defunti per la sepoltura definitiva