In coma dopo il parto: mamma riabbraccia la sua bimba di 2 mesi a Cosenza

Un dolce abbraccio ha scritto la parola fine in fondo a una storia davvero emozionante. E’ accaduto nei giorni scorsi presso la Sede operativa Madonna della Catena iGreco Ospedali Riuniti di Cosenza , dove una giovane mamma, da poco uscita dal coma e in fase di riabilitazione, ha potuto tenere di nuovo tra le braccia la sua bambina . Dopo il parto in ospedale, la donna aveva avuto un grave problema neurologico, che l’aveva costretta al ricovero. La gioia della nascita di una nuova vita aveva, così, lasciato il posto alla preoccupazione.

Ed è proprio quel che è accaduto. Dopo due mesi dal parto, la giovane mamma è arrivata alla Sede operativa Madonna della Catena iGreco Ospedali Riuniti in fase di risveglio, ma ancora non del tutto fuori dal coma. Ha iniziato il percorso di recupero a fatica, ha lottato per poter tenere in braccio di nuovo sua figlia. «Le lacrime hanno preso il sopravvento e l’emozione di tutti è stata contagiosa quando la dolce paziente è riuscita a raggiungere il traguardo, inseguito con tanta determinazione. La riabilitazione è anche questo», conclude la dottoressa Magarò.