Rassegna stampa 25-11-2024 edizioni Calabria

Calabria

Calabria, la crisi del lavoro piega le donne. Occupazione femminile al 32,6%: solo la Campania fa peggio

Cosenza, Rende e Castrolibero città unica: domenica prossima il referendum per 94mila

Zes unica, la Corte dei Conti chiede il varo del piano strategico

Il gruppo criminale tra Siderno e il Canada una “costola” dei Commisso

Il patto tra narcos unisce la Calabria alla Campania

Estorsioni e droga tra Calabria e Umbria, la richiesta: «Confermare 23 condanne»

Duomo di Catanzaro, la ristrutturazione arriverà nel 2025. L’annuncio del sindaco

Catanzaro e Lamezia, forze dell’ordine nel mirino criminale tra zone “calde” e carceri in difficoltà

Più “intelligente” e smart, così Reggio Calabria punta a reinventarsi

“Castrovillari-Laino Borgo”, un altro turismo è possibile. In bici tra i tesori del Pollino

“Liberi di Scegliere” fa scuola: il progetto sbarca in Germania con la voglia di riscatto per tanti giovani