Rassegna stampa 28-11-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- La Lega si mette di traverso e fa saltare lo scudo sui conti della sanità calabrese

- Vertenza Abramo Care in Calabria, futuro meno buio. Passi in avanti per le assunzioni

‘NDRANGHETA E INCHIESTE

- Crotone, spaccio e proventi: così le mogli facevano le veci dei mariti in cella

- Catanzaro, decretato il rinvio a giudizio per 36 “furbetti” del green pass

- ‘Ndrangheta in Piemonte: resta l’interdittiva antimafia per la Cogefa

- Monasterace, assoluzione confermata per Cosimo Sorgiovanni: “Non ha ucciso Pileggi”

- San Ferdinando, il Comune condannato per il crollo di un balcone fatale a un’anziana donna

IN EVIDENZA

- Reggio, il Comune ha avviato l’iter: si “riprenderà” il Miramare

- Crisi demografica nel Cosentino, meno culle più nonni

- Cosenza, quella fiorente industria dei furti d’auto

- Vibo, Natale alle porte: critiche e proteste. La città resta “ostaggio” dei cantieri