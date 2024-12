Cosenza, atti vandalici nella sede del Comune: danni alle apparecchiature informatiche. Domani diversi uffici chiusi

Resteranno chiusi per l’intera giornata di domani, lunedì 2 dicembre, gli uffici comunali dei settori welfare, ambiente e urbanistica. Lo ha disposto con propria ordinanza il sindaco Franz Caruso, a seguito di alcuni gravissimi atti di vandalismo perpetrati da ignoti la notte scorsa e che hanno reso impraticabili gli uffici, danneggiati diversi ambienti e anche alcune apparecchiature informatiche.

La portata dei danni è ancora da accertare completamente. Allo stato, le condizioni in cui versano gli uffici dei tre settori non consentono, domani, la regolare ripresa delle attività. I dirigenti dei settori welfare, ambiente e urbanistica stanno procedendo a una accurata ricognizione dei danni subiti. Il sindaco Franz Caruso, che ha predisposto con l’ausilio del segretario generale del Comune Virginia Milano, l’ordinanza di chiusura per la giornata di domani, ha fortemente stigmatizzato quanto accaduto.