Rassegna stampa 06-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

-Sicurezza idrogeologica, in Calabria sorgono dubbi sul nuovo piano

-Autonomia, legge al bivio tra riscrittura e referendum: dalla Calabria... al Senato

Maxi operazione

-'Ndrangheta al Nord, le intercettazioni: “Tutti i clan della Calabria e della Lombardia vengono qua”

Il delitto

-Morte Cristina Pugliese, nuove testimonianze sul delitto della donna di Marina di Gioiosa. La barista: “È stato qui, agitato e ferito”

Cronaca

-Medicinali imperfetti in oncologia a Reggio? A processo ex primario e il suo vice

-Delitto Scorza-Hendli a Cassano, nuovo Tdl per Faillace

-Cutro, processo Malapianta-Infectio: 9 condanne definitive

-Gioia Tauro e l’Alta Velocità: “Diciamo no ai campanilismi”

-Cetraro, diciassette testimoni nel processo “Katarion”: chieste 35 condanne NOMI