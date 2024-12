Rassegna stampa 7-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali dell'edizione di Gazzetta del Sud- Calabria in edicola oggi:

Calabria, amara agricoltura tra imprese in crisi e illegalità

L’indagine a Brescia contro il clan Tripodi di Sant’Eufemia d’Aspromonte: il 3% pagato al cinese per “ripulire” i soldi delle società cartiera

Cartellone di eventi per le feste di Natale, tocca alla Fondazione Politeama: adesso a Catanzaro è una corsa contro il tempo

Lavori di restauro del Duomo di Catanzaro, finalmente si può iniziare

Operazione Quinta Bolgia a Lamezia, la Procura generale presenta ricorso in Cassazione

Crotone, gli obiettivi di Confindustria illustrati dal presidente Spanò: «Dobbiamo rendere il territorio un buon posto per fare impresa»

Viale Affaccio a Vibo Valentia, lavori ancora fermi. Per i commercianti perdite del 50%

Cosenza, città modello dei diritti civili pronta a riconoscere la cittadinanza alias

Cosenza, processo Reset: 120 imputati in attesa di giudizio NOMI

Cosenza, padre Fedele torna in strada per i poveri

Appalti al Comune di Rende, fioccano le richieste di archiviazione. A giudizio l’ex sindaco Marcello Manna

Corigliano Rossano, nel pronto soccorso neanche posti in piedi

A Castrovillari quell’inspiegabile declassamento del reparto di Pneumologia

Cassano, scongiurata l’emergenza. L’Hospice a Natale non chiude