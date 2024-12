Rassegna stampa 14-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Lo stop ai sindaci dalla Consulta incide anche in Calabria: resta il divieto al terzo mandato

- Porto di Catanzaro, rischio di stallo sui pontili: ombre sulla proroga della concessione

- Morto in una cella del carcere di Catanzaro, effettuata l’autopsia per trovare le cause

- Truffa del falso incidente del figlio, anziana di Chiaravalle derubata di gioielli e soldi

- Elezioni a Lamezia, l’appello di Speranza: il centrosinistra scelga al più presto

- Maida, disco verde alla riqualificazione della caserma dei carabinieri. Botta e risposta tra i gruppi consiliari

- Cosenza, l’appello dei volontari di “Casa nostra”: Serve una struttura d’accoglienza

- Il coraggio degli imprenditori, Unindustria Calabria traccia a Cosenza il bilancio di un anno

- Corigliano Rossano, presunto mancato pagamento di una notte in un b&b: il diverbio finisce in Tribunale

- Cassano, acqua potabile ai Laghi di Sibari: un problema da risolvere

- Montalto, Tir in trappola su via Mesca: l’appello dei residenti al Municipio