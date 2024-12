Vigile del fuoco eroe salva una donna rimasta intrappolata nella propria abitazione andata a fuoco a Paludi. Il fatto è avvenuto questa mattina in via Mazzini. Ad accorgersi dell'incendio è stato Luigi Greco vigile del fuoco in quel momento fuori servizio. Ciò non gli ha impedito di intervenire e di contenere le fiamme in attesa dei colleghi giungessero sul posto. La donna è stata estratta illesa dal rogo poi domato dai vigili.