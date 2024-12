Press tour sul Finocchio Igp di Isola Capo Rizzuto: un viaggio di scoperta con giornalisti nazionali di settore

Il Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto, un vero gioiello dell'agricoltura calabrese, è al centro di un press tour che ha visto la partecipazione di giornalisti nazionali di settore. Questo evento è stato organizzato per promuovere e far conoscere le straordinarie qualità di questo prodotto, enfatizzando la sua importanza culturale e gastronomica. Il press tour ha coinvolto alcuni tra i più importanti giornalisti enogastronomici del paese, offrendo loro un'opportunità unica di esplorare il territorio e scoprire da vicino le peculiarità del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto. L'evento è iniziato con una visita ai campi di finocchio, dove i produttori locali hanno illustrato le tecniche di coltivazione e le condizioni specifiche che rendono questo finocchio così speciale. In Calabria, per l'occasione, sono arrivati Gioacchino Bonsignore caporedattore di Tg5 Gusto, Mediaset che ha registrato una ricetta con lo chef Ercole Villirillo,

Riccardo Lagorio (Sale & Pepe, Dove, VdG magazine); Tiziano Argazzi (Italia a Tavola, Viaggiatori del Gusto, Latitudes Travel Magazine, Lifeemotions Magazine); Monica Viani (cofondatrice Famelici e freelance per la casa editrice di settore Editrade).

“I giornalisti hanno potuto apprezzare le caratteristiche organolettiche del Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto, noto per il suo sapore dolce e la sua croccantezza”, hanno affermato, con entusiasmo, il presidente del Consorzio Aldo Luciano ed il direttore Enzo Talotta. “Questo finocchio, coltivato in un territorio dalle condizioni climatiche ideali, è ricco di nutrienti e oli essenziali che gli conferiscono proprietà digestive e benefiche per la salute”.