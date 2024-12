Rassegna stampa 19-12-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

IN EVIDENZA

- Catanzaro, pronto il cartellone per le festività. Resta l’incognita per il Capodanno

- A Reggio il “Campus del Mediterraneo”

- Cosenza, medici di famiglia a rischio… estinzione

- Orchestra sinfonica della Calabria, risultano inadempienze: fondi revocati. Il Comune di Vibo è socio fondatore

CRONACA

- Reggio, le risorse del fondo legalità investite per la video sorveglianza

- Cosenza, parcometri inutilizzabili e automobilisti-maratoneti

- Ex guardie mediche, nel Basso Ionio Catanzarese prestazioni a singhiozzo

- Corigliano Rossano, strage dei pini in piazza. In campo Verdi e Wwf

- Castrovillari, si spacciano per carabinieri per truffare due pensionati

- Da anni senz’acqua potabile. Polemiche ai Laghi di Sibari