Drammatico incidente sulla A2 nel Cosentino, muoiono madre e figlia di Messina. Coinvolte auto, un pullman e due mezzi pesanti. Altre otto persone ferite

Tragedia nel Cosentino. Sono una donna di 39 anni, Maria Calabrese (originaria di Barcellona Pozzo di Gotto), e la figlia di 10, Aurora Pellegrino, le vittime dell’incidente accaduto stasera sull'Autostrada A2 del Mediterraneo tra Mormanno e Laino, nel Cosentino. Le vittime, residenti a Messina, erano dirette a Nord. Nell'abitacolo viaggiavano anche il marito, alla guida, e il figlio di 3 tre anni, entrambi ricoverati.

La carambola

Nell’incidente sono rimaste coinvolte 11 automobili, un autoarticolato, un pullman ed un furgone. Otto le persone ferite, alcune in modo grave ma non in pericolo di vita. L’autobus, inoltre, risulta coinvolto in modo lieve, per cui non si segnalano feriti a bordo. L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre i feriti che sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale nonché alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli. Sul posto anche la squadra del Comando di Potenza distaccamento di Lauria.