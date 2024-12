Rassegna stampa 21-12-2024 edizioni Calabria

In questo video i principali titoli di Gazzetta del Sud - edizioni Calabria:

CALABRIA

-Catanzaro, soldi in cambio della casa popolare: il ruolo di “facilitatore” inguaia l’azzurro Sergio Costanzo

-Soldi in cambio della casa popolare a Catanzaro, l’ex dirigente dell'Aterp “mente” del sistema: ogni assegnazione passava da lui

-Inchiesta "Carte false", la periferia sud resta terra di nessuno tra abusi e illegalità

In evidenza

-Bilancio, via libera del Consiglio regionale della Calabria

-La rimonta dell’impresa al femminile. Commercio e Turismo, sprint Calabria

Inchieste e processi

-.Reggio, processo all'ex direttrice del carcere. "Sceglievamo con chi vivere in cella tra detenuti della città o provincia"

-Operazione “Reset” a Cosenza, i due collaboratori esclusi dagli sconti di pena

-Giro di tangenti per indennizzi assicurativi a Vibo Valentia, infortuni per allergie al... cemento e danni di destrorsi diventati mancini