Disavventura nel Cosentino per un padre con i due figli. Auto fuori strada per il ghiaccio: salvati dal Soccorso alpino

Nel tardo pomeriggio di ieri, 25 dicembre, i tecnici della stazione alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria sono stati attivati, per chiamata diretta, ad intervenire per delle persone in difficoltà lungo una strada montana resa insidiosa dal ghiaccio.

Protagonisti della disavventura un padre e i suoi due figli, che si trovavano su un'auto uscita di carreggiata nei pressi del rifugio Cannariati, situato tra i comuni di Plataci e Cerchiara di Calabria.

Le condizioni della strada, che costeggia un canalone, particolarmente scivolosa a causa del freddo intenso e della formazione di ghiaccio, hanno reso il tratto pericoloso. L'intervento dei tecnici del Soccorso Alpino è stato fondamentale per mettere in sicurezza le persone coinvolte.

Fortunatamente, non si sono registrate conseguenze per nessuno.