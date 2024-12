Ospedale di Cariati, al via i lavori nel reparto di medicina

Partiti i lavori del reparto medicina all’ospedale di Cariati. Dopo il Pronto Soccorso, già entrato nel pieno delle sue funzionalità ed il laboratorio analisi, attrezzato con macchinari di ultima generazione e perfettamente operativo, sono partiti anche i lavori relativi al reparto di medicina. Con il loro completamento potrà concretizzarsi finalmente, dopo 14 anni, la riapertura effettiva dell’ospedale Vittorio Cosentino, fortemente voluta dal Presidente della Giunta Regionale Roberto Occhiuto e inserita nell’atto aziendale. È quanto ha dichiarato la presidente della terza commissione sanità del Consiglio Regionale Pasqualina Straface che, accompagnata dal Primo Cittadino Cataldo Minò, ha effettuato l’altro ieri un sopralluogo al presidio ospedaliero per verificare lo stato dell’arte degli interventi seguiti da Antonio Capristo, responsabile del Dipartimento di Ingegneria Clinica dell’Azienda Saintaria di Cosenza, diretta da Antonello Graziano.

Attraverso la ri-funzionalizzazione del nosocomio cariatese, classificato nell’atto aziendale come ospedale di frontiera e che ha rappresentato e potrà continuare ad essere riferimento prezioso per l’intero hinterland, contribuiamo a restituire fiducia ai cittadini e a garantire il fondamentale diritto alla salute per l’intera fascia jonica.