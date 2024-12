Paura a San Lucido, 63enne caduto da un mezzo nel tentativo di sollevare una barca

Grave incidente stamattina al porto di San Lucido, intorno a mezzogiorno. A farne le spese è un sessantatreenne rimasto ferito in seguito a una caduta. L'uomo, che attualmente non sembrerebbe in pericolo di vita, è precipitato da un mezzo mentre era impegnato a sollevare una barca. Sul posto si sono recati prontamente carabinieri e vigili del fuoco. Inizialmente, il 63enne è stato trasporto in ospedale a Paola, ma poi si è optato per il trasferimento a Cosenza tramite elisoccorso.