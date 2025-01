Trebisacce in ansia per Gaetano Adduci, è scomparso da ieri con la sua moto

Ore di ansia e apprensione a Trebisacce, in provincia di Cosenza, per la scomparsa di Gaetano Adduci, di cui non si hanno più notizie da ieri.

Gaetano, 37 anni, è uscito di casa nella mattinata di ieri, intorno alle ore 10, a bordo della sua moto, una Kawasaki Ninja R600 di colore verde e nero, con targa FH16869. Avrebbe dovuto raggiungere la fidanzata a Falconara Albanese, sempre in provincia di Cosenza, ma non è mai arrivato a destinazione.

L'ultimo contatto con la famiglia risale alle ore 13:30, quando Gaetano ha parlato al telefono con la madre. Al momento della scomparsa indossava una giacca da rider nera e pantaloni colorati.

L'appello della famiglia

La comunità di Trebisacce si è immediatamente attivata per aiutare nelle ricerche. La famiglia di Gaetano, preoccupata per la sua prolungata assenza, ha lanciato un accorato appello a chiunque possa fornire informazioni utili.