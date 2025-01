Rassegna stampa 03-01-2025 edizioni Calabria

Oggi venerdì 3 gennaio 2025. Ecco i principali titoli del nostro giornale oggi in edicola, edizioni calabresi

- Trasporti, la Calabria aspetta la cura del ferro: annunciato l’imminente arrivo di 6 nuovi treni per il servizio regionale

- Nuovo piano per contenere il rischio cinghiali in Calabria

- Scuola in Calabria, 18 posti e in attesa centinaia di aspiranti docenti

In evidenza

- Attentato alla “Jonica”, un solo malvivente nell’isola ecologica

- Energia, diventa “strategico” il rigassificatore di Gioia Tauro

- Catanzaro, non possedeva la patente di guida il giovane che ha investito gli agenti

Sanità

- Precari Covid a Vibo, la mobilitazione degli operatori non si ferma

Nel dimenticatoio

- Lamezia, a 2 mesi e mezzo dall’alluvione il borgo di Jacurso è ancora isolato

La querelle

- Gioia Tauro, la minoranza chiede lumi sul post “anonimo”