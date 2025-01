A seguito dell’avviso diramato dalla Protezione Civile che prevede allerta meteo rossa per la giornata di oggi venerdì 17 gennaio, Anas, in via precauzionale, ha disposto la chiusura della strada statale 177 dir dal km 0,000 al 6,500 con deviazione del traffico veicolare lungo la strada provinciale 276. Il personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità in piena sicurezza e il monitoraggio del tratto stradale.