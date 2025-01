Donna travolta e uccisa sulla statale 106. Una nuova tragedia si è consumata alle prime luci dell’alba a Corigliano Rossano, dove una donna che pare stesse transitando sulla statale a piedi, è stata investita in contrada Torricella nell’area urbana di Corigliano.

Per lei non ci sarebbe stato nulla da fare, è morta sul colpo. Da accertare le cause che hanno causato il sinistro. Sul caso indagano i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano.