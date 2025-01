Rassegna stampa 30-01-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

La Zes come una “scatola” vuota. Senese (Uil Calabria): «Infrastrutture necessarie»

'NDRANGHETA

‘Ndrangheta nel Catanzarese, la latitanza “dorata” del boss Gallace

Badolato, il controllo asfissiante della cosca. Dalla “carretta” dei migranti al posto da vigile per il fratello

‘Ndrangheta a Badolato: le elezioni farsa e l’imprenditore “sindaco ombra”

Reggio Calabria, iIl testimone di giustizia Gaetano Caminiti: «Ridatemi la scorta, rischio la vita»

IN EVIDENZA

L’Ordine degli psicologi della Calabria si rinnova, ma tra gli eletti c’è un morto

Cosenza, tenta di evadere dal carcere nascosto in un sacco di spazzatura

Immigrazione illegale: a Locri 2 condanne e 5 assoluzioni. Primo processo dopo il “decreto Cutro”

CRONACA

Catanzaro, bando rifiuti. Arrical prende tempo per valutare il piano finanziario

Deleghe, la Metro City di Reggio Calabria bussa ma la Regione non risponde

Delianuova, chiusura della SP2: un colpo mortale anche all’economia

Lamezia, piano anticorruzione, nessuna omissione dalla Giunta Mascaro

Crotone, verde e manutenzione del territorio con i fondi delle royalties del metano

Trasferimento dei reparti ospedalieri a Vibo: spunta l’ipotesi delle cliniche private

Cosenza, palacongressi e grandi eventi per il rilancio di Vaglio Lise?