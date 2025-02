Cassano, polemiche per la candidatura del... defunto Salvatore Frasca

Caos elettorale a Cassano all’Ionio: l’Intelligenza Artificiale annuncia la candidatura di un defunto. La corsa alla poltrona di sindaco entra nel vivo e porta con sé colpi di scena inaspettati. Nelle ultime ore, un episodio tanto curioso quanto inquietante ha acceso il dibattito politico in città: un annuncio di candidatura generato dall’intelligenza artificiale ha proclamato come aspirante sindaco l’ex senatore Salvatore Frasca, scomparso nel 2021. Il messaggio, diffuso rapidamente attraverso le chat WhatsApp, ha suscitato stupore e indignazione. L’episodio sembra essere il risultato di un uso improprio delle nuove tecnologie nella comunicazione politica. Mentre la vicenda dell’annuncio "macabro" continua a far discutere, i partiti affinano le proprie strategie in vista delle elezioni. Italia Viva si prepara a giocare un ruolo di primo piano, come dichiarato in passato da Michele Guerrieri, responsabile del tesseramento locale. Il partito di Matteo Renzi potrebbe risultare un attore chiave nella competizione per la guida del Comune, puntando su una candidatura forte e competitiva. Ad aumentare la suspense, nella giornata di ieri è circolata – per poi essere smentita – la voce di una possibile candidatura di Antonio Lonigro, ex consigliere comunale durante il secondo mandato di Gianni Papasso. Sebbene la notizia sia stata rapidamente smentita, ha comunque contribuito ad alimentare il fermento politico, segno di una campagna elettorale che si preannuncia combattuta fino all’ultimo voto.