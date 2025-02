Cosenza con la Samp, altro bivio salvezza

Altri novanta minuti di passione e speranza. A Genova, i rossoblù hanno bisogno di fare punti, viceversa vedrebbero sfilare lontano un’altra concorrente salvezza. E nelle ultime settimane, il rallentamento dei silani ha lasciato strada a molti avversari impegnati nelle retrovie. Il margine d’errore per provare a credere ancora nella salvezza è sempre più risicato. Raccogliere un altro passo falso contro la Sampdoria significherebbe diminuire ancora le proprie chance. Lo spogliatoio bruzio ne è totalmente consapevole. A poche ore dalla chiusura del mercato, il match contro i doriani può cambiare gli scenari. La storia dice che la trasferta in casa dei blucerchiati non è la più confortevole per i Lupi, che hanno ottenuto un solo pareggio in mezzo a cinque sconfitte. Quella di questo pomeriggio sarebbe potuta essere la partita di Tutino. L’attaccante napoletano, che a breve diventerà un giocatore della Samp a tutti gli effetti, si è infortunato due settimane fa e, dopo essersi perso la sfida d’andata, dovrà saltare anche il match di ritorno e i prossimi che seguiranno.

Garritano prende il sette. L’accordo era ormai nell’aria da alcuni giorni e ieri è arrivata anche l’ufficialità: Luca Garritano torna a vestire la maglia del Cosenza. Il centrocampista, cosentino purosangue, questo pomeriggio sarà in panchina nel confronto con la Sampdoria e potrebbe già fare il suo debutto bis con la squadra della sua città. Il calciatore, che ha firmato un contratto di 18 mesi, fino al 30 giugno 2026, indosserà la maglia numero 7. Nel corso della sua carriera, il 30enne giocatore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter ha collezionato 12 partite in Serie A, una Europa League e dodici con la maglia della nazionale Under 21. Ora proverà a dare una mano al gruppo di Alvini per tentare di raggiungere una salvezza tutt’altro che semplice. Il centrocampista ha raggiunto il resto dei compagni in Liguria ed è stato immediatamente convocato per l’incontro.

La formazione. Sono diversi i nodi legati alla formazione di partenza. Alvini dovrà decidere se assegnare una maglia a Sgarbi oppure se affidarsi ad uno tra Hristov e Martino. Qualora il centrale varesino resterà fuori, l’allenatore toscano sarà costretto a modificare due elementi del suo blocco arretrato. Tornerà certamente Caporale per sopperire all’assenza per squalifica di Venturi. Dalle Mura si trasferirà al centro della difesa. Ricciardi riprenderà il suo posto sulla destra mentre dalla parte opposta dovrebbe toccare a D’Orazio, al quale è stato preferito Ricci in occasione dell’incontro casalingo con il Cittadella della scorsa settimana. In mediana sono concentrate le perplessità maggiori. Gargiulo non ha convinto contro i veneti, motivo per il quale potrebbe rivedersi Charlys, che neppure ha brillato quando ha giocato per l’ultima volta da titolare a Cremona. Da valutare anche se sarà confermato nell’undici di partenza il fedelissimo di Alvini, Kouan, oppure sarà concessa un’opportunità a Kourfalidis. Se dovesse giocare il greco in coppia con il brasiliano, il Cosenza si presenterebbe sul terreno di gioco del “Ferraris” con una linea centrale totalmente differente rispetto a sette giorni fa. In attacco, nel 3-4-2-1, certi della presenza Florenzi e Artistico, resta da assegnare l’ultima maglia. Può spuntarla Mazzocchi su Fumagalli. Strizzolo, vicino ai saluti, non convocato.

Calendario. La Lega di B, nel frattempo, ha diffuso il programma delle partite comprese tra il 29esimo e il 31esimo turno. Il Cosenza giocherà in anticipo il match interno contro la Reggiana. La sfida contro l’ex Viali sarà disputata venerdì 7 marzo alle 20.30. Dopo l’incontro del “Marulla”, i rossoblù faranno visita al Catanzaro, nel derby, domenica 16 marzo. Fischio d’inizio alle 17.15. Infine, dopo la sosta, i Lupi affronteranno in casa il Pisa sabato 29 marzo alle ore 15.