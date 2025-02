La crisi cancella 3.157 imprese individuali nel Cosentino: in 10 anni l’Artigianato ha perso 1.189 ditte

Il sistema delle imprese cosentine prova a restare a galla in mezzo alla tempesta perfetta. La guerra senza fine nel petto dell’Europa, lo choc dei prezzi energetici, il costo del carburante e la crisi delle materie prime (oltre, naturalmente, alle speculazioni) stanno tagliando le vene ai polsi di un tessuto produttivo già vessato dal biennio della pandemia. In difficoltà quasi tutti i settori con l’artigianato che mostra segni di sofferenza. Negli ultimi dieci anni, nella provincia di Cosenza, sono sparite complessivamente 1.189 realtà artigiane pari all’1,8% dell’intero stock (66.215 imprese registrate). Movimprese accende i riflettori sullo scenario produttivo del Cosentino nel report che riassume i numeri del 2024. Un anno in chiaroscuro con l’artigianato, in particolare, che continua a evidenziare pericolosi segnali di smottamento. Il mancato turn over alla guida delle imprese sta generando una classe imprenditoriale sempre più anziana che tira avanti fin che può. Poi, in assenza di un ricambio generazionale, abbassa la saracinesca per sempre. Così, un pezzo dopo l’altro, l’economia di questa terra restringe il suo perimetro.