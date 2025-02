Pronto a nascere un terzo asilo nido, sorgerà nel quartiere di via Popilia

Dopo gli asili nido di via Saverio Albo e di via Asmara, il Comune annuncia la realizzazione di una terza struttura, pronta a sorgere nel quartiere di via Popilia. Ieri mattina – si legge infatti in una nota di Palazzo dei Bruzi – sono stati consegnati i lavori alla ditta esecutrice, «per la realizzazione di una nuova struttura da destinare ad asilo nido, che ospiterà bambini dai 3 mesi ai 3 anni e sorgerà proprio in via Sprovieri, nell'edificio del plesso della scuola che appartiene all'Istituto comprensivo “Fausto Gullo”, dove si interverrà con la realizzazione di un corpo aggiuntivo e con lavori di rifacimento della struttura esistente dedicata alla scuola dell'infanzia.

Il terzo asilo nido comunale di nuova realizzazione, che si aggiungerà agli attuali asili nido di via Roma e via Livatino, aumenterà sensibilmente la dotazione dei posti riservati ai servizi per l'infanzia. Dai 90 posti degli attuali asili (via Roma e via Livatino) si arriverà, in totale, a 200 posti, considerando i 40 dell'asilo di via Saverio Albo, i 30 della struttura di via Asmara e gli ulteriori 40 posti del nuovo asilo di via Sprovieri. «Un risultato straordinario – commenta il sindaco Franz Caruso – che dà l'esatta misura dell'attenzione particolare che l'Amministrazione comunale continua a riservare alle zone più emarginate e periferiche della nostra città ed alle fasce più deboli della popolazione, come i bambini e le loro famiglie che molto spesso, queste ultime, subiscono il disagio di non avere la possibilità di portare i loro piccoli in strutture pubbliche. Con la realizzazione dei nuovi tre asili nido comunali – precisa ancora Franz Caruso – stiamo invertendo la tendenza e lo dimostra la collocazione ragionata e non casuale delle nuove strutture che stanno nascendo, pensate con una volontà chiara dell'Amministrazione comunale che è quella di averle immaginate in zone particolari, dove si stanno portando avanti anche altri interventi di riqualificazione e recupero». I lavori sono stati finanziati per un importo di 2 milioni e 592.000,00 euro, a valere sul Pnrr, nell’ambito dell’azione per il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione.