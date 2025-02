Rassegna stampa 01-02-2025 edizioni Calabria

Il declino delle professioni sanitarie: in Calabria meno domande rispetto ai posti per il corso di medicina generale Bambini maltrattati, Cosenza sotto shock: il quadro familiare problematica e quella “vivacità” usata come parafulmine Trebisacce, neonato morto in ospedale: sequestrate le cartelle cliniche

In questo video alcuni dei titoli che potrete leggere su Gazzetta del Sud - Calabria in edicola oggi:

Il raggiro

Le truffe delle case vacanze, Pizzo come la fontana di Trevi

Il caso

Cassano, polemiche per la candidatura del... defunto Salvatore Frasca

L’ingorgo

-Traffico nel caos all’ingresso dell’autostrada del Mediterraneo: c'è l'inferno agli svincoli di Cosenza Nord e Montalto

Cronaca

-Teoria gender all’Università di Reggio, l’ira dell’associazione Pro vita

-Quei veleni sepolti tra Cassano e Cerchiara

-“Restrizioni” sulle feste religiose a Siderno: Madonna di Portosalvo a rischio?

-Reggio, al via il confronto per garantire il servizio agli studenti disabili

-Longobucco, il Trionto si porta via un pezzo della Sila-mare

-Danni da buche e asperità stradali: nuovo salasso per le casse del Comune di Catanzaro

-Concessioni marittime a Soverato, ci risiamo: impugnata la proroga al 2027

-Pronto a nascere un terzo asilo nido, sorgerà nel quartiere di via Popilia

-Reggio, consegnata l’area del cantiere: al via i lavori del Museo del Mare