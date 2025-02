Stavano per colpire di nuovo, banda di slavi in manette a Corigliano Rossano

Blitz dei Carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano. In manette sette persone. Un intervento decisivo quello dei militari dell’Arma coordinato dal tenente colonnello Marco Filippi. L’operazione conclusa nella tarda serata di ieri ha portato all'arresto di sette cittadini di origine slava, considerati membri di una banda specializzata in furti e rapine. Gli arrestati dopo le formalità di rito sono stati trasferiti nel carcere di Castrovillari. Tutti e sette sono accusati a vario titolo di aver eseguito numerosi colpi in ville e su auto di lusso non solo nell’area urbana ausonico bizantina ma anche nell’hinterland.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Castrovillari e supportate dalle unità investigative dell’Arma, hanno consentito di tracciare le attività criminali, raccogliendo una serie di elementi utili a far chiudere il cerchio sulla banda.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, gli uomini della sodalizio criminale agivano con grande precisione, prendendo di mira abitazioni isolate durante l’assenza dei proprietari.

Dopo aver manomesso serrature e sistemi d'allarme, i malviventi rubavano gioielli, denaro e soprattutto veicoli di alta gamma, che venivano poi trasferiti all'estero per essere rivenduti.

L'operazione, scattata in serata, ha visto i Carabinieri intercettare e bloccare il gruppo prima che potesse colpire nuovamente. Grazie a un’analisi puntuale delle tecniche utilizzate dalla banda, il blitz ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale ben strutturata.

I militari dell’Arma in ogni caso presumono che la banda avesse anche altri elementi sia all’interno che all’esterno. ragion per cui le indagini sono ben lungi dal potersi dire concluse. Si cercano, quindi, eventuali complici