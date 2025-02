Trebisacce, neonato morto in ospedale: sequestrate le cartelle cliniche

Non è stata ancora fissata la data dell’autopsia sul corpicino del neonato di Trebisacce, nato con un parto prematuro in casa e deceduto dopo la corsa all’ospedale a seguito di complicanze respiratorie.

La Procura della Repubblica presso il tribunale di Castrovillari ha aperto un fascicolo di indagine per verificare se vi siano o meno eventuali responsabilità nella gestione del parto e del tipo di cure praticate successivamente, anche se, come già anticipato nell’immediatezza della tragedia, non sembrano profilarsi situazioni di negligenza medico sanitaria.

Il bambino, come è detto, era nato con parto in casa, prima del termine previsto della gravidanza, con la madre partoriente assistita da due ostetriche.

Dopo qualche ora dal parto, però, pare che il piccolo abbia accusato alcuni problemi, sembra di natura respiratoria.

Da qui la decisione di recarsi al pronto soccorso del nosocomio coriglianese, dove i sanitari di turno hanno visitato il piccolo e a seguito dei primi esami, ne avevano predisposto il ricovero in reparto per meglio monitorare la situazione. I genitori, però, avrebbero deciso di fare comunque rientro a casa. Solo che le condizioni del bambino sono rapidamente peggiorate fino al decesso. La Procura del Pollino ha quindi predisposto il sequestro della salma che è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano, in attesa che vengano nominati i periti che dovranno effettuare l’autopsia sulla salma del neonato. Intanto i carabinieri della compagnia di Trebisacce stanno indagando sul caso ed hanno avviato l’ascolto dei soggetti coinvolti nella vicenda per avere un quadro chiaro della esatta successione degli eventi di quel giorno drammatico che ha visto questa piccola nuova vita dissolversi nel giro di poche ore.