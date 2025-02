Paola scende in piazza contro la violenza sui bambini, poca gente alla fiaccolata organizzata promossa da un gruppo di mamme

"Neanche con un dito". Con questo slogan un gruppo di mamme si è riunito questa era in piazza IV Novembre, a Paola, per dare luogo a un corteo per condannare la violenza sui due bambini che sarebbero stati maltrattati e che sono ricoverati a Cosenza. Poca gente, nonostante la gravità dell'accaduto e i riflettori che sono accesi sul caso da ormai da un decina di giorni. All'iniziativa partita dalla piazza era anche presente il sindaco di Paola ed alcuni consiglieri comunali. Il corteo si è snodato fino al Santuario dove è stato accolto dai padri dell'ordine dei Minimi.

Nel corso della manifestazione erano presenti la direttrice delle carceri di Paola, i consiglieri regionali

onorevole Sabrina Mannarino e onorevole Luciana De Francesco, oltre al sindaco Giovanni Politano, all'assessore alle politiche sociali Antonio Logatto e ai consigliere Sandra Serpa, Alessio Samà e Giovanni Mannarino.