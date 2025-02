Quelle numerose insidie disseminate sulla Provinciale 253 che collega Corigliano a Rossano

Una strada fragile, lasciata all’incuria, vittima del dissesto di ideologico, una carreggiata in alcune parti troppo stretta, mancanza di segnaletica. Quelli elencati sono solo alcuni dei problemi e dei disagi che colpiscono la strada Provinciale 253 una importante arteria di collegamento tra i centri urbani di Rossano e Corigliano. Una via trafficata anche perché ai due estremi vi sono i due ospedali dello spoke di Corigliano Rossano, il Compagna situato nel centro storico ausonico e il Giannettasio allo scalo di Rossano. Spesso su quella strada sfrecciano cariche di speranza e preoccupazione le autoambulanze. Purtroppo però le condizioni di questa strada non la rendono assolutamente sicura, come testimoniano i numerosi episodi di incidenti, spesso anche mortali che ne hanno segnato il tracciato. L'ultimo lo scorso fine settimana con uno scontro tra due auto sul ponte di Contrada Ciminaa che ha mietuto due feriti, per fortuna non gravi. Proprio quest'ultimo sinistro in ordine di tempo ha fatto esplodere la rabbia dei residenti che hanno deciso di presentare un esposto al presidente della provincia di Cosenza Rosaria Succurro per denunciare tutta la gravità della situazione. A firmare la missiva, a nome di un nutrito gruppo di residenti di Contrada Piragineti, è il signor Vincenzo Zito che intende rappresentare alla presidente Succurro «il serio rischio in cui incorrono gli automobilisti, i pedoni e i ciclisti. Una situazione ulteriormente aggravata anche dalla mancanza di un'illuminazione adeguata che rende particolarmente pericoloso il transito nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità».