Al via i lavori di restyling della Torre dell’antico orologio di Cassano centro

Oltre ai lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell’area circostante alla ex Clinica di Sibari, nel corso della settimana è partito anche un altro intervento molto attesi dall’intera cittadinanza.

Ha preso il via, infatti, il cantiere che porterà al ripristino, al restauro e alla valorizzazione della Torre dell’Orologio, uno dei simboli più amati della città. Si tratta di un’opera mai realizzata prima, che segna una svolta per la conservazione del patrimonio storico locale e per l’identità stessa di Cassano.

L’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso, si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione del centro storico e che ha interessato e sta interessando anche le Grotte di Sant’Angelo. Il restauro della Torre dell’Orologio arriva pochi mesi dopo il ripristino dei celebri “cint ntinn”, i cento rintocchi scanditi dall’orologio a determinate ore del giorno (tra cui la mezzanotte) che accompagnano la vita della comunità cassanese. Il meccanismo, infatti, era bloccato e, grazie al precedente intervento, i tochi, punto di riferimento dell’intera cittadinanza, sono tornati a risuonare nel cuore del capoluogo. Mantenuta questa promessa fatta ai cittadini, ora l’amministrazione ha dato il via all’ulteriore passo per ridare nuova vita al monumento storico.