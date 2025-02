Cassano Ionio, scontro auto-moto: grave un 29enne di Doria

Versa in gravi condizioni il motociclista di 29 anni, residente a Doria, rimasto coinvolto nell’incidente dell’altra sera in località Tre Ponti. Il “centauro” è finito sull’asfalto dopo il forte impatto tra la sua moto e un’auto – guidata da una donna – che procedeva in senso opposto. La vettura, un’utilitaria a bordo della quale c’erano anche i due figli della donna, ha fermato la sua corsa nel canaletto di scolo. La circolazione è rimasta bloccata per diverse ore per permettere ai soccorsi di operare.

Il ragazzo, dopo le prime cure sul posto da parte dei sanitari di un’ambulanza del Suem 118 è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza. Dove, dopo una serie di accertamenti è stato trasferito nel reparto di rianimazione. Le sue condizioni sono gravi, ma non rischia la vista.