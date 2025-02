Corigliano Rossano, Pronto soccorso in tilt. Pazienti anche in corridoio

Giorni che si possono chiaramente definire drammatici quelli dell’altro ieri, con prosecuzione fino ad ieri, vissuti da pazienti, familiari e personale sanitario al Pronto soccorso dell’Ospedale Giannettasio dello Spoke di Corigliano Rossano dove i pazienti, giunti in ambulanza dall’intera Sibaritide e con mezzi privati, non potevano trovare posto all’interno delle sale di attesa e del reparto di emergenza con gravissimo disagio per coloro che assiepavano l’interno.

In particolare, soprattutto durante una delle notti dei giorni indicati, i pazienti sono stati costretti a rimanere per lungo tempo fermi nelle barelle delle ambulanze, considerato che non si trovavano più barelle sufficienti per adagiarli o anche sedie su cui farli sedere, né, secondo quanto raccontato dai familiari, spazi sufficienti. Mentre medici, infermieri ed operatori socio sanitari si prodigavano per fare fronte all’emergenza che si presentava per rispondere alle richieste di emergenze sanitarie dei casi che aumentavano di ora in ora.