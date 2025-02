Esplosione nella notte a Cosenza: danneggiato un negozio di auto

Esplosione nella notte in pieno centro a Cosenza ai danni di un negozio di noleggio e vendita di auto. Un forte boato ha svegliato i residenti di via Caloprese, nel centro della città. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia che, supportati dai colleghi della Scientifica, hanno avviato le indagini. Questa mattina, per consentire agli investigatori di eseguire i rilievi del caso è stato necessario chiudere il tratto di strada tra Piazza Loreto e Piazza Europa. Indagini in corso.