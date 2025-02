I bambini di Paola maltrattati, sequestrata carabina ad aria compressa

I carabinieri hanno posto sotto sequestro una carabina ad aria compressa. Un’arma caricata a pallini che sarebbe stata usata per sparare contro gli inviati di Canale 5 e Rai 1 che si erano recati nei pressi dell’abitazione del padre biologico dei due bambini che gli inquirenti sospettano siano stati maltrattati e sono tutt’ora ricoverati a Cosenza. L’uomo non è in ogni caso indagato per le violenze ipotizzate sui fratellini. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Paola a riguardo dell’aggressione denunciata dai giornalisti che si erano recati a intervistare il padre biologico dei bambini sta proseguendo senza escludere nessun dettaglio.

I reporter che hanno cercato, senza riuscirci, di intervistare l’uomo hanno uditi tre colpi di arma da sparo quando stavano andando via. Poi dal successivo sopralluogo effettuato è venuta alla luce l’arma.

Nel frattempo si sono svolti in ospedale a Cosenza gli accertamenti dei consulenti tecnici incaricati dal Tribunale e da parte degli indagati a riguardo delle fratture e delle lesioni riportate in tempi diversi dai due fratellini di Paola. I piccoli di due e tre anni e mezzo sono ricoverati ancora all’Annunziata di Cosenza. Gli accertamenti esperiti dovranno stabilire l’esatta natura delle ferite che sono state segnalate dai sanitari del nosocomio alle forze dell’ordine.