Mongrassano, l'ipotesi dell'intimidazione contro due amministratori

La parola “intimidazione” potrebbe essere forse esagerata. Quanto accaduto, però, fa pensare ad episodi nei confronti d’amministratori del Comune e non è una cosa edificante a prescindere se la si chiama “dispetto” o “minaccia”. Quanto accaduto, comunque, è stato prontamente denunciato al Comando Carabinieri Forestali di Cerzeto per competenza, che fin da subito ha fatto scattare le indagini per individuare i responsabili.

Nel merito, in due distinte località comunali, nel corso della medesima notte, ignoti hanno scaricato cumuli di pneumatici squarciati. E – a quanto pare – non sarebbero luoghi scelti a caso ma che hanno a che fare con esponenti dell’amministrazione locale. Nei fatti, in località Signorello, nella proprietà di famiglia del vicesindaco Oreste Baldino, e in località Cocchiato, poco distante dall’ex Statale 19, nel terreno di proprietà di uno stretto familiare di Gaetano Minardi, anch’egli candidato con “Mongrassano nel Cuore” ora al governo cittadino, sono stati depositati numerosi pneumatici, tutti sezionati e pronti per essere smaltiti. Gli episodi potrebbero essere slegati tra loro, sebbene una strana coincidenza, relativamente alla tempistica ed alle modalità degli stessi.