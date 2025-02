Casali del Manco, una giornata di riflessione e unità per gli oratori Anspi con il presidente nazionale

Il ruolo degli oratori nella comunità

Nel corso dell’incontro, il presidente Dessì ha evidenziato il valore degli oratori come cuore pulsante delle comunità, luoghi in cui fede, cultura e vita sociale si intrecciano, offrendo ai giovani un ambiente sicuro e stimolante in cui crescere ed educarsi ai valori cristiani. Un messaggio condiviso da tutti i presenti, che hanno ribadito la necessità di un impegno collettivo per rendere sempre più accessibili e inclusivi gli oratori.

"La nostra forza risiede nella nostra unità e nell’impegno condiviso verso il bene delle nostre comunità", è stato il leitmotiv della giornata, che ha visto un'ampia partecipazione di operatori del settore e volontari, tutti uniti dal desiderio di promuovere iniziative educative e sociali di valore.

Innovazione e futuro: le sfide degli oratori

Oltre agli aspetti valoriali, durante l’incontro si è discusso anche delle sfide amministrative e tecnologiche che gli oratori hanno affrontato negli ultimi anni. L’introduzione del Codice del Terzo Settore, l’evoluzione dei processi gestionali e l’adozione di strumenti digitali hanno richiesto una maggiore formazione e un aggiornamento continuo per garantire un’amministrazione sempre più trasparente ed efficace.