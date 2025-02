Corigliano Rossano, prende a calci e pugni un uomo con un tirapugni in metallo: arrestato un 47enne

Nei giorni scorsi, la polizia di Stato di Cosenza, attraverso il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Corigliano-Rossano, ha arrestato un uomo di 47 anni nell’area urbana di Rossano, accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

L’uomo, dopo essere sceso dalla propria auto parcheggiata su una via pubblica, ha raggiunto alle spalle la sua vittima, un giovane del posto di 30 anni, aggredendolo improvvisamente mentre questi stava entrando in un’attività commerciale. L’assalitore ha colpito ripetutamente il giovane con pugni e calci, utilizzando anche un tirapugni in metallo, e causandogli gravi lesioni al capo.

Due investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria, che si trovavano casualmente in transito sulla stessa via, hanno assistito alla scena. Dopo aver prestato i primi soccorsi alla vittima, sono riusciti a identificare l’aggressore, il quale nel frattempo si era allontanato frettolosamente con la propria auto.