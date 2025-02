Cosenza, tenta di strappare gli orecchini d'oro ad un'anziana: arrestato un 46enne

Nella giornata del 4 febbraio scorso, gli agenti della squadra volante della Questura di Cosenza, sotto la direzione del questore Giuseppe Cannizzaro, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 46 anni, ritenuto responsabile di una rapina aggravata.

L’intervento è avvenuto in una strada parallela al corso principale della città, dove poco prima l’uomo aveva aggredito un’anziana donna di 89 anni, strappandole con violenza gli orecchini d’oro che indossava. La segnalazione è giunta alla polizia grazie a un cittadino che, udendo le urla della vittima, ha immediatamente allertato le Forze dell’Ordine.

All’arrivo della volante, il rapinatore ha tentato la fuga, ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli agenti. L’uomo, già noto alle autorità per episodi simili verificatisi negli ultimi mesi in città, era stato precedentemente denunciato in stato di libertà per reati dello stesso tipo, commessi con un modus operandi analogo ai danni di altre donne anziane, tutte ultrasessantenni.